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Евродепутат показал, как РФ милитаризирует захваченные территории

Воскресенье, 18 декабря 2016, 09:58

На всех территориях, которые Россия захватила у соседних стран, теперь появились ее военные базы.

Это видно на инфографике, которую опубликовал польский евродепутат и заместитель председателя "Европейской народной партии" Яцек Сариуш-Вольский, пишет "Зеркало недели".

 

Указано, что графика базируется на данных Международного института стратегических исследований и его отчете о балансе сил в мире.

Согласно им, российские войска теперь постоянно базируются в молдавском Приднестровье, аннексированном Крыму, в Донбассе, Абхазии и Южной Осетии.

 

Наибольшее количество войск Россия разместила в захваченном Крыму – 28 тысяч. В Донбассе же, согласно инфографике, базируется 8 тысяч российских солдат.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия реализует масштабную программу по милитаризации аннексированного Крымского полуострова, восстанавливая заброшенные военные объекты советской эпохи, а также создавая новые и расширяя существующие военные базы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымДонбасс
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