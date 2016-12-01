В Госдепе подтвердили встречу Керри и Лаврова в Риме

Государственный департамент официально подтвердил запланированную встречу глав внешнеполитических ведомств США и России в пятницу в итальянской столице в рамках работы международной конференции "Римский средиземноморский диалог".

С соответствующим заявлением выступил во время ежедневного брифинга заместитель спикера Госдепартамента США Марк Тонер, сообщает Укринформ.

"Сегодня я могу подтвердить, что госсекретарь Керри встретится с министром иностранных дел Лавровым в Риме завтра", - отметил Тонер, обсуждая вопрос сирийского урегулирования.

Кроме того, по словам представителя госдепа, У Керри запланирована встреча в итальянской столице со специальным представителем ООН по Сирии Стефаном де Мистура, а также с европейскими партнерами.

В то же время Тонер не уточнил, планируется ли обсуждение вопроса агрессии России против Украины во время встречи глав внешнеполитических ведомств США и РФ.

Как сообщалось, Керри 2-3 декабря будет находиться в Риме и Ватикане. В столице Италии у него запланирован ряд двусторонних встреч, а также участие в "Римском средиземноморском диалоге".

В Ватикане Керри планирует провести переговоры с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Паролин.

"Речь пойдет о гуманитарном кризисе в Сирии, насилии в Украине и текущий диалог в Венесуэле", - сообщили в Госдепе.