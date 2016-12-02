Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве освятили автозаки

Пятница, 2 декабря 2016, 16:17

Автопарк управления по конвоированию заключенных освятили в столице России.

Об этом сообщает 2 декабря сайте УФСИН по Москве.

Отмечается, что помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Константин Кобелев совместно с диаконом Кириллом Марковским совершил освящение парка служебных автомобилей управления по конвоированию.

 
уфсин

Отец Константин прочитал молитву и окропил машины святой водой.

Отмечается, что автопарк управления по конвоированию УФСИН по г. Москве насчитывает несколько десятков единиц автотранспорта.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
Зеленский инициировал созыв совета Украина-НАТО из-за действий РФ в Черном море
Лукашенко прилетел к Путину в Петербург
Бывший "премьер" донецких боевиков попал под обстрел в Украине
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: