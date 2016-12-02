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Шуляк уверяет, что не видел во время Майдана ни одного "титушки"

Пятница, 2 декабря 2016, 16:47

Экс-командующий внутренних войск Станислав Шуляк утверждает, что не видел ни одного "титушки" во время событий на Майдане.

Об этом он сказал во время допроса в пятницу, отвечая на вопрос прокурора о том, разделял ли он и бойцы внутренних войск во время Майдана протестующих и "титушек".

"Я видел протестующих, лично. Я находился в распоряжении войск, на передовой линии … но почему-то ни одного человека с характерными признаками "титушек" я за все вот это время не наблюдал. Я не знаю, это какие-то, наверное, невидимые вот эти "титушки". Где они были? Когда они были? Где они применялись?" – заявил он.

Шуляк добавил, что может перечислить все столкновения протестующих с бойцами внутренних войск и МВД, но ни об одном столкновении с "титушками" не знает.

Отвечая на вопрос о том, кто находился в Мариинском парке – протестующие или "титушки", он заявил, что там находились "мирные люди".

 

"Которые приехали в Киев, чтобы поддержать. Нас. Работников правоохранительных органов в нашей правоте, в том, что мы правильно защищаем закон и не вся Украина стоит на Майдане! Что есть люди, которые против этого!" – заявил он.

Прокурор в ответ спросил, известно ли Шуляку о том, что в течение 18-19 февраля и в ночь на 20 февраля в Мариинском парке и в Ботаническом саду находились лица с оружием и палками характерной внешности, которую обычно называют "титушками".

В ответ Шуляк снова заявил, что не видел этих людей.

Как известно, имеется множество свидетельств того, что во время событий на Майдане "титушки" нападали как на протестующих, так и на обычных граждан в разных городах Украины. Часто титушки действовали вместе с милицией.

В частности, нападения "титушек" было зафиксировано в Киеве, Одессе, Запорожье и других городах. В Киеве они также убили журналиста газета "Вести" Вячеслава Веремия.

Олег Шанковский, УП

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Темы: Майданвнутренние войска
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