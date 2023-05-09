Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

Бывших министра внутренних дел, одного из его заместителей и экс-директора департамента материального обеспечения МВД Украины будут судить в Украине in absentia (заочно), что позволит провести судебное разбирательство и принять окончательное решение без участия обвиняемых.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Следствием установлено, что бывшие правоохранители в январе 2014 года организовали поставки для вооружения подразделений МВД Украины специальных средств - более 13 тысяч гранат производства Российской Федерации".

Детали: В Офисе генпрокурора не называют фигурантов, однако известно, что в 2014 году МВД возглавлял Виталий Захарченко.

В дальнейшем обвиняемые, превышая власть и служебные полномочия, организовали применение этих спецсредств, которые не находились на вооружении МВД Украины, работниками подразделений внутренних дел к митингующим 18 и 19 февраля 2014 года в центре Киева.

В результате этого были причинены телесные повреждения 127 лицам.

Экс-министр МВД обвиняется в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и растраты имущества МВД Украины в особо крупных размерах, бывший заместитель министра - в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и в пособничестве в растрате средств МВД Украины.

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Также экс-директор департамента материального обеспечения МВД Украины обвиняется в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, пособничестве в растрате средств МВД Украины и в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом с применением физического насилия и по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, прокуроры Офиса генпрокурора выдвинули дополнительное обвинение другому бывшему заместителю министра внутренних дел, в отношении которого судебное производство продолжается с 2015 года.

Экс-чиновник, который участвовал в принятии Кабмином постановлений, разрешающих использование российских специальных средств, обвиняется в пособничестве работникам правоохранительных органов в причинении 18 участникам акций протеста тяжких телесных повреждений, средней тяжести телесных повреждений 54 лицам, легких телесных повреждений 91 лицу.

Ему также инкриминируется пособничество работникам правоохранительных органов в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом с применением физического насилия и по предварительному сговору группой лиц.

Что предшествовало: В апреле 2021 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка по делу о незаконной поставке гранат из России.