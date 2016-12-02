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Шуляк запевняє, що не бачив під час Майдану жодного "тітушки"

П'ятниця, 2 грудня 2016, 16:47

Екс-командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк стверджує, що не бачив жодного "тітушки" під час подій на Майдані.

Про це він сказав під час допиту в п'ятницю, відповідаючи на запитання прокурора про те, чи розділяв він і бійці внутрішніх військ під час Майдану протестувальників і "тітушок".

"Я бачив протестувальників, особисто. Я перебував у розпорядженні військ, на передовій лінії ... але чомусь жодної людини з характерними ознаками "тітушок" я за все ось цей час не спостерігав. Я не знаю, це якісь, напевно, невидимі ось ці "тітушки". Де вони були? Коли вони були? Де вони застосовувалися?" – заявив він.

Шуляк додав, що може перерахувати всі сутички протестувальників з бійцями внутрішніх військ МВС, але про жодне зіткненні з "тітушками" не знає.

Відповідаючи на питання про те, хто знаходився в Маріїнському парку – протестувальники чи "тітушки", він заявив, що там перебували "мирні люди".

 

"Які приїхали в Київ, щоб підтримати. Нас. Працівників правоохоронних органів у нашій правоті, в тому, що ми правильно захищаємо закон і не вся Україна стоїть на Майдані! Що є люди, які проти цього!" – заявив він.

Прокурор у відповідь запитав, чи відомо Шуляку про те, що протягом 18-19 лютого і в ніч на 20 лютого в Маріїнському парку і в Ботанічному саду перебували особи зі зброєю і палицями характерної зовнішності, яких зазвичай називають "тітушками".

У відповідь Шуляк знову заявив, що не бачив цих людей.

Як відомо, є багато свідчень того, що під час подій на Майдані "тітушки" нападали як на протестувальників, так і на звичайних громадян у різних містах України. Часто тітушки діяли разом з міліцією.

Зокрема, напади "тітушок" було зафіксовано в Києві, Одесі, Запоріжжі та інших містах. У Києві вони вбили журналіста газета "Вести" В'ячеслава Веремія.

Олег Шанковський, УП

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Теми: Майданвнутрішні війська
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