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Савченко виключили з фракції "Батьківщина"

Вівторок, 20 грудня 2016, 09:44

Народного депутата Надію Савченко виключили зі складу фракції "Батьківщина".

Про це оголосив спікер парламента Андрій Парубій у вівторок під час засідання Верховної Ради.

"Депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина" на своєму засіданні 16 грудня 2016 року прийняла рішення виключити зі складу фракції народного депутата України Савченко Надію Вікторівну за діяльність несумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді України", - сказав він.

Як відомо, Савченко була 1-ою у списку "Батьківщини" під час виборів у 2014 році.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяБатьківщина
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