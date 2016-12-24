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В "БПП" снова заявили о победе на выборах в громадах

Суббота, 24 декабря 2016, 17:16

Из 183 громад, где проводили выборы 11 и 18 декабря, кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" победили в 120 громадах. 

Об этом заявил нардеп, замглавы фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Около 70% голов объединенных территориальных общин - представители "БПП" Солидарность". Из трех тысяч депутатов, которые избирались в объединенных территориальных громадах, партия получила 1150 представителей - более трети всех депутатов, которые представлены в объединенных территориальных громадах", - отметил он.

Как заявил президент Петр Порошенко в видеообращении к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, "выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации".

Глава государства подчеркнул, что 1744 меньше общины пока объединились в 367 больше общины, "открыло новые возможности для более 3 миллионов граждан, которые там живут".

"За год благодаря изменениям в налоговом и бюджетном законодательстве поступления только собственных доходов местных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с поступлениями в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединений. ... Реформа по децентрализации является одной из ключевых, и мы будем продолжать ее, обеспечивая общины действенными полномочиями и реальными средствами ", - заявил Порошенко.

Как известно, 11 декабря состоялись выборы местных советов и глав в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областях, 3 из них являются городскими, 13 - поселковыми, 25 - сельскими общинами.

В "БПП "Солидарность" заявили, что их кандидаты получили "уверенную победу" на местных выборах 11 декабря.

В свою очередь лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что именно "Батькищина" победила на выборах в объединенные общины 11 декабря.

18 декабря в Украине состоялись выборы в органы местной власти в 144 объединенных территориальных громадах. Участие в голосовании принимали жители 76 сельских, 46 поселковых и 21 городских громад в 22 регионах Украины, также избирается 1 староста.

Темы: виборыБПП
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