Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военная прокуратура открыла дело из-за взрыва на полигоне

Суббота, 3 декабря 2016, 05:01

Военная прокуратура Черновицкого гарнизона открыла уголовное производство по факту получения ранений тремя военнослужащими на полигоне в Каменец-Подольском.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Как сообщалось, 1 декабря на полигоне в Каменец-Подольском произошел взрыв, в результате которого три военнослужащих получили ранения и были доставлены в городскую больницу. В данное время опасности для их жизней нет.

Военнослужащие проводили осмотр полигона на наличие взрывных устройств после плановых занятий.

По предварительным данным, мог взорваться реактивный мотор или замедлитель переносного заряда разминирования (ЗРП-2). Причины взрыва выясняются.

Интерфакс-Украина

Темы: прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: