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Прокурорам Холодницкого купят роскошный бусик Volkswagen

Понедельник, 5 декабря 2016, 08:24

Генеральная прокуратура Украины назначила на 8 декабря торги по тендеру на приобретение микроавтобуса Volkswagen Т6 Caravelle ожидаемой стоимостью 1,47 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Prozorro".

В объявлении сказано, что Volkswagen Т6 Caravelle LR Saksonia 2.0 TDI 140PS планируют приобрести для Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают "Наші гроші".

Восьмиместный бусик должен иметь трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему "Composition Color", 5-дюймовый цветной TFT-дисплей с функцией Touchscreen, радио, CD/МРЗ-проигрыватель, картоприёмник SD, 8 динамиков, разъем USB с возможностью подключения iPod/iPhone/iPad.

Сидения будут иметь обивку из ткани в дизайне "Pandu".

Автомобиль будет иметь парк-пилоты впереди и сзади, электродоводчики дверей, и т.п.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратурагосзакупки
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