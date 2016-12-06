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"Самопомич" ушла из зала из-за Новинского

Вторник, 6 декабря 2016, 10:03

Фракция "Самопомочи" отказалась присутствовать в зале заседаний ВР, пока не будет рассмотрено представление о снятии неприкосновенности с Вадима Новинского.

Об этом заявил лидер фракции Олег Березюк.

"Самопомич" выходит из зала, пока не будут внесено на голосование представление ГПУ на Новинского", - отметил Березюк.

Другой депутат от фракции Ярослав Маркевич объяснил, что вопрос о снятии неприкосновенности с Новинского нужно вынести в зал, также нужно вынести в зал законопроект об отмене неприкосновенности всех депутатов.

"Мы были утром у Парубия, спрашиваем, почему неприкосновенность Новинского не выносим в зал? Он говорит: "Давайте дождемся решения комитета, оно будет сегодня ". А что, если не будет? Наш план состоит в том, чтобы мы не участвовали ни в одном голосовании, чтобы этот вопрос вынесли уже сегодня", - отметил депутат Егор Соболев.

По состоянию на 11:00 в зале действительно нет депутатов от "Самопомочи".

Парубий призвал всех вернуться в зал, поскольку происходит голосование за законопроекты.

Во вторник депутаты рассматривают законопроекты, касающиеся обороноспособности.

Роман Кравец, УП

Темы: СамопомичНовинский
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