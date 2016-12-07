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В российском ФСБ заявили о задержании 25 экстремистов

Среда, 7 декабря 2016, 07:19

Сотрудники российских спецслужб задержали в ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Подмосковье более 25 человек, которых подозревают в экстремизме и пособничестве терроризму.

Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром "Э" МВД и бойцами спецназа", – сказал собеседник агентства.

Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

По словам собеседника агентства, задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.

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Темы: Росcия
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