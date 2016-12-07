У російському ФСБ заявили про затримання 25 екстремістів

Співробітники російських спецслужб затримали в ході великомасштабної спецоперації в Москві і Підмосков'ї понад 25 осіб, яких підозрюють в екстремізмі і сприянні тероризму.



Про це в середу повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.



"Спецоперація проводилася співробітниками ФСБ спільно з центром "Е" МВС і бійцями спецназу", – сказав співрозмовник агентства.



Затримання проходили за кількома десятками адрес.



За словами співрозмовника агентства, затриманих підозрюють в екстремістській діяльності, сприянні терористам і зв'язках з ваххабітським підпіллям у Росії.