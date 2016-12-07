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У російському ФСБ заявили про затримання 25 екстремістів

Середа, 7 грудня 2016, 07:19

Співробітники російських спецслужб затримали в ході великомасштабної спецоперації в Москві і Підмосков'ї понад 25 осіб, яких підозрюють в екстремізмі і сприянні тероризму.

Про це в середу повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.

"Спецоперація проводилася співробітниками ФСБ спільно з центром "Е" МВС і бійцями спецназу", – сказав співрозмовник агентства.

Затримання проходили за кількома десятками адрес.

За словами співрозмовника агентства, затриманих підозрюють в екстремістській діяльності, сприянні терористам і зв'язках з ваххабітським підпіллям у Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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