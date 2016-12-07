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Все кроме Оппоблока готовы забрать у Новинского неприкосновенность

Среда, 7 декабря 2016, 10:52

Фракции БПП, "Батькивщина", "Самопомич", "Радикальная партия" и "Народный фронт" готовы голосовать за снятие неприкосновенности с нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

Об этом УП заявили сами депутаты.

"Фракция "Народный фронт" будет голосовать, да", - отметил председатель фракции НФ Максим Бурбак.

"Вы шутите? Конечно, мы это поддерживаем. Это принцип, мы должны уважать институт государства, называемый генеральной прокуратурой. С другой стороны, снимая народного депутата с неприкосновенности, мы даем ему шанс на защиту чести в суде", - отметил лидер фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

Между тем фракции "Радикальная партия", "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" окончательное решение по голосованию решать на заседаниях фракций в четверг.

"Я думаю, что будем (голосовать - ред.). Решение фракции пока нет, у нас заседание завтра утром, там это будем обсуждать. Если честно, не представляю, что может быть другое решение", - сказал нардеп из фракции БПП Александр Черненко.

"Мы это еще не обсуждали, но думаю, что да. Мне кажется, что такие вопросы даже не обсуждаются. Мы всегда поддерживаем снятие неприкосновенности", - отметил нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

"Еще не было заседания фракции, предварительно мы решили, что да (будем голосовать за снятие неприкосновенности - ред.)", - сказал УП нардеп из фракции Ляшко Игорь Мосийчук.

Вместе с тем во фракции "Оппозиционный блок" не будут поддерживать снятие неприкосновенности с Новинского.

"Конечно, не будем голосовать, это однозначно. Будет ли какая-то форма нашего протеста или что-то похожее, завтра решим", - прокомментировал депутат из фракции ОБ Николай Скорик.

Между тем Вадим Новинский в среду появился в кулуарах Рады.

На вопрос УП, просил ли он не голосовать своих коллег по фракции за снятие с него неприкосновенности, Новинский ответил: "Было предложение противоположного характера. Но прошло заседание фракции – все считают, что это политическое давление на меня, и предложения были отвергнуты".

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в четверг вынесет на голосование представление ГПУ относительно привлечения к ответственности нардепа от "Опоблоку" Вадима Новинского.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Роман Кравец, УП

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Темы: НовинскийВерховная РадаГенпрокуратура
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