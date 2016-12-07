Полиция открыла еще одно дело по махинациях с запуском е-декларирования

Полиция открыла еще одно уголовное производство по делу с фальсификацией взлома системы электронной декларирования в августе 2016 года.



Об этом на своей странице в Facebook написала председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик.



"Добились открытие еще одного уголовного производства по делу с фальсификацией взлома системы электронной декларирования. Производство открыто против ГП "УСС", которые игнорировали обращения народного депутата Павла Костенко. Ответы на эти обращения позволяют понять масштабы нарушений при фальсификации", - написала она.

В своем заявлении Костенко просит начать досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Государственного предприятия "Украинские специальные системы" уголовного преступления, предусмотренного ст. 351 "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины".



Как известно, 28 ноября Дрик в своем блоге на УП сообщила, что в Нацполиции не регистрируют производство по факту выдачи настоящего цифровой подписи, которая позволила разместить фиктивную декларацию в Госреестре деклараций НАПК.



"Именно эта электронная цифровая подпись позволила народным депутатам Антону Геращенко и Ивану Виннику заявить о якобы "дырявости" системы е-декларирования во время скандальной пресс-конференции 19 августа", - написала она.

"Как выяснилось в результате общественной проверки, никакого взлома не было. Зато было должностное преступление сотрудников ГП "Украинские специальные системы", которое выдает электронные цифровые подписи. Ключ, которым подписали фальшивую декларацию, еще почти сутки после пресс-конференции можно было найти на сайте аккредитованного центра сертификации ключей ГП "УСС" в перечне действующих ключей. Позже там уничтожили все доказательства: сначала перенесли его в перечень недействительных на сайте, а еще через несколько часов - вообще закрыли страницу с этим перечнем", - написала Дрик.



ГП "УСС" - это структура Госспецсвязи, которая не выдала сертификат защищенности системе е-декларирования, чем сорвала его запланированный запуск 15 августа.

При этом, как стало известно позже, ни одна из 230 000 атак на систему в "тестовую" неделю с 15 по 19 августа не была успешной.



"То есть в Госспецсвязи сначала заблокировали запуск системы из-за якобы ее незащищенности, а когда не нашли этом доказательств, решили сфальсифицировать взлом и для этого совершили должностное преступление", - написала Дрик.



Украинская правда