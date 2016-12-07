Испанцы не сообщили ГПУ, что ищут Фирташа

Генеральной прокуратуре ничего не известно об объявлении украинского олигарха Дмитрия Фирташа в розыск в Испании.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

"Информируем, что по имеющимся сведениям ГПУ от Антикоррупционной прокуратуры Испании сообщение об объявлении в розыск Дмитрия Фирташа не поступало", - сказано в ответе.

В МВД "Украинской правде" сказали, что если правоохранительные органы и предоставляют такую информацию, то это должно происходить по линии ГПУ.

Как известно, ранее DW со ссылкой на представителя испанской Антикоррупционной прокуратуры о том, что Испания объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.

Оксана Коваленко, УП