Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испанцы не сообщили ГПУ, что ищут Фирташа

Среда, 7 декабря 2016, 13:15

Генеральной прокуратуре ничего не известно об объявлении украинского олигарха Дмитрия Фирташа в розыск в Испании.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

"Информируем, что по имеющимся сведениям ГПУ от Антикоррупционной прокуратуры Испании сообщение об объявлении в розыск Дмитрия Фирташа не поступало", - сказано в ответе.

В МВД "Украинской правде" сказали, что если правоохранительные органы и предоставляют такую информацию, то это должно происходить по линии ГПУ.

Как известно, ранее DW со ссылкой на представителя испанской Антикоррупционной прокуратуры о том, что Испания объявила в международный розыск украинского газового магната Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Фирташ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Фирташ
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: