Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 72 взрыва за вторник

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 3 января зафиксировала 70 взрывов в Донецкой области и 2 – в Луганской.

Об этом сказано в отчете миссии, обнародованном 4 января.

"В Донецкой области миссия зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня по сравнению сравнительно со 2 января, включая порядка 70 взрывов", – сказано в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала 2 взрыва 3 января.

Миссия продолжила контроль процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

30 декабря 2016 года – 2 января 2017 года миссия ОБСЕ зафиксировала 450 взрывов в Донецкой области и 48 – в Луганской области.

"Украинские новости"