Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации

Пятница, 6 января 2017, 09:05
Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ МОЗ, благодаря которму лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут зарегистрироваться в Украине за 17 дней.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тыс.

Напомним, ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Как известно, с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

Экономическая правда

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: