Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации

Министерство юстиции зарегистрировало и опубликовало соответствующий приказ МОЗ, благодаря которму лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут зарегистрироваться в Украине за 17 дней.

Об этом говорится в сообщении Минздрава на странице в Facebook.

Как отмечается, это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тыс.

Напомним, ранее процедура длилась 1-2 года и если производитель хотел ее упростить, срабатывали коррупционные схемы. Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционную составляющую. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств.

Как известно, с 1 января введена система референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, который должен обеспечить снижение цен на лекарства по этим трем категориям.

Экономическая правда