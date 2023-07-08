В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
95% первых проб почвы в Херсоне и на Николаевщине на территориях, где полностью спала вода после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, соответствуют гигиеническим требованиям.
Источник: Министерство здравоохранения
Дословно: "В Херсоне и на Николаевщине отобраны первые 23 пробы почвы на территориях областей, где полностью спала вода после затопления.
Исследования позволяют установить уровень загрязнения почвы. В частности, наличие в нем токсичных веществ и уровень паразитарного загрязнения.
По состоянию на 4 июля, 95% проб соответствуют гигиеническим требованиям. В 5% проб, отобранных в районе речного порта Херсона, зафиксированы превышения по паразитологическим показателям".
Детали: В Минздраве объяснили, что речь идет о яйцах гельминтов и наличии в пробах кишечных цист, которые могут вызвать гастроэнтерит или дизентерию. Эти инфекционные заболевания передаются через контакт с загрязненными веществами.
Чтобы предотвратить вероятное заражение, людям важно избегать контакта с загрязненной почвой, в частности во время обработки земли для сельскохозяйственных нужд, а также не употреблять загрязненные овощи и фрукты и не использовать воду из колодцев на загрязненной территории.
В случае возникновения таких симптомов, как диарея, рвота, боль в животе или других признаков заболевания, важно обратиться к врачу как можно скорее.
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Предыстория:
- Утром 6 июня стало известно, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
- Плотина и машинный зал ГЭС были полностью разрушены. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Подрыв россиянами ГЭС вызвал затопление ряда территорий, человеческие жертвы и экологическую катастрофу.