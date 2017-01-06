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Россия сокращает войска в Сирии

Пятница, 6 января 2017, 10:39
Россия сокращает войска в Сирии

Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, корабельная авианесущая группа выполнила свои задачи, в частности, совместно с силами противовоздушной обороны в Сирии была создана единая система ПВО.

Герасимов напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Напомним, 14 ноября российский истребитель Миг-29 К разбился в Средиземном море во время выполнения операции на авианосце "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии.

5 декабря истребитель Су-33 потерпел крушение в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов".

Европейская правда

Темы: СирияРосcиявойна
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