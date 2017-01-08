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На Одесчине снимают ограничения на движение транспорта, кроме грузовиков

Воскресенье, 8 января 2017, 17:05

В Одесской области с 18:00 8 января снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств, кроме грузовых, большегрузных и крупногабаритных.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

В частности речь идет о дороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог) км. 17 + 555 - км. 55 + 550.

Как известно, ранее в Нацполиции заявили, что движение автотранспорта ограничено в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях, в Днепропетровской, Хмельницкой и Винницкой ограничено движение грузовых автомобилей.

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, до конца суток 8 января, ночью и утром 9 января Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с. 9 января восточных областях и Приазовье - гололед.

Украинская правда

Темы: погодадорогиОдесская область
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