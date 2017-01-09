В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего аварий из-за погоды

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 8 и травмированы 45 граждан.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.

По состоянию на 9:00 9 января движение автотранспорта ограничено во Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской ограничено движение грузовых автомобилей.

Вместе с тем, как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в течение 8 января от переохлаждения в области умерло 2 человека и госпитализированы в больницы 7 человек.

Украинская правда