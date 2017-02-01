Указ Трампа изменил порядок получения виз США для украинцев
Указ президента США Дональда Трампа изменил условия получения виз для украинцев.
Об этом сообщил Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"Вводится обязательность личного интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", - говорится в сообщении.
Изменения введены указом президента США Дональда Трампа от 27 января, который предусматривает приостановление Программы повторной выдачи виз - The Visa Interview Waiver Program.
В то же время оформления американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.
Таким образом, оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы у которых закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства.
Как известно, 27 января президент США подписал указ о "Защите нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Указ Трампа предусматривает 30-дневное приостановлении выдачи виз гражданам семи мусульманских стран и приостановление программы приема беженцев.
Украинская правда