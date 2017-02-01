ГПУ передала в суд дела двух россиян, которые воевали на стороне боевиков

Главной военной прокуратурой направлены в суд обвинительные акты в отношении двух граждан Российской Федерации, участвовавших в террористических организациях и ведении войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что гражданин Российской Федерации, уроженец г. Северодвинск Архангельской области, в апреле 2016 года вступил в террористическую организацию "ЛНР", в составе незаконных вооруженных формирований которой участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В июле 2016 года указанный гражданин совместно с другими участниками террористической организации (гражданином Российской Федерации и гражданином Украины) неподалеку от населенного пункта Троицкое Луганской области совершил нападение с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств на наблюдательный пункт Вооруженных Сил Украины, где во время боя был ранен и задержан, а его соучастники ликвидированы.

Еще один гражданин Российской Федерации, который предстанет перед судом, уроженец г. Москва, бывший сотрудник правоохранительных органов РФ, с января 2015 года по сентябрь 2016-го участвовал в террористической организации "ДНР", в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО. Противоправная деятельность указанного лица прекращена 8 сентября 2016 года военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые задержали его с боеприпасами вблизи г.. Торецкое Донецкой области.

Обоим гражданам Российской Федерации сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц), в отношении каждого из них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2017 обвинительные акты касательно указанных лиц переданы в суд для рассмотрения по существу.