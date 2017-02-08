Мэй готовится к переговорам по референдуму о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит секретный план действий, считая, что Первый премьер Шотландии Никола Стерджен через две недели потребует проведения второго референдума о независимости.

Об этом со ссылкой на шотландское издание The Courier, пишет Reuters.

Издание утверждает, что помощники Мэй и ее коллеги из Консервативной партии готовят основу для переговоров с правительством Шотландии по поводу второго конституционного референдума.

Напомним, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что после принятия решения Верховного суда Великобритании становится "более очевидно", что Шотландия должна провести новый референдум о независимости, и анонсировала новую законодательную инициативу, которая позволит шотландскому парламенту голосовать по Brexit.

7 февраля Парламент Шотландии подавляющим большинством голосов проголосовал против принятия предложенного плана по выходу страны из ЕС.

Отметим, что почти две трети шотландцев не поддерживают идею проведения референдума о независимости от Великобритании в 2017 году.

Как известно, на референдуме 2014 году за независимость Шотландии проголосовали лишь 45% избирателей, а против - 55%.