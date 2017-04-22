В САП допускают, что расследование "дела Мартыненко" будет продлено

Досудебное расследование в уголовном производстве о нанесении убытков ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого подозреваются экс-нардеп Николай Мартыненко и первый зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома может быть продлено.

Об этом сообщил прокурор САП Роман Симкив журналистам после заседания Соломенского районного суда г.Киева в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, двое подозреваемых в этом уголовном производстве являются гражданами Австрии (должностные лица компании STEUERMANN), поэтому проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок.



"Вручение процессуальных документов, проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок, а именно должны быть направлены соответствующие международно-правовые запросы. Как они будут исполняться австрийской стороной, мы также не можем предусмотреть, поэтому я допускаю возможность продления досудебного расследования в этом уголовном производстве", - сказал прокурор.



Симкив также отметил, что еще один фигурант данного дела - глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Руслан Журило уже имеет меру пресечения, избранную для него в другом уголовном производстве, а именно за него был внесен залог и на него был надет электронный браслет.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что после решения Соломенского суда об избрании меры пресечения для Мартыненко для завершение досудебного расследования есть 2 месяца, за время которых прокуратура должна собрать и передать в суд все доказательства по делу.