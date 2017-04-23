Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука надеется, что СММ ОБСЕ не свернет деятельность после взрыва

Воскресенье, 23 апреля 2017, 21:18

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука надеется, что взрыв автомобиля СММ ОБСЕ в воскресенье не приведет к свертыванию работы миссии.

"Надеюсь, эта трагедия не приведет к свертыванию деятельности СММ ОБСЕ!", - написал он на своей странице в Facebook.

Тука отметил, что, исходя из фотографий, автомобиль налетел на противотанковую мину ТМ-62.

"Стоит вспомнить, что в течение последнего периода (после сокращения количества "нейтральных" россиян в составе миссии) напряженность в ОРДЛО вокруг СММ ОБСЕ постоянно росла: отказ в допуске на объекты, обстрелы наблюдательных дронов, провокационные угрозы сотрудникам и обстрелы из стрелкового оружия - все это имело место неоднократно. Об этом неоднократно докладывали и сами наблюдатели в официальных отчетах! И вот, к сожалению, смерть...", - написал Тука.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

По данным МИД Украины и Австрии, погибший - медработник из США, ранения получила гражданка Германии. Позднее зампредседателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что второй раненый - гражданин Чехии.

В МИД Украины заявили, что подрыв патруля миссии ОБСЕ - подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения.

Украинская правда

Темы: ОБСЕТука
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: