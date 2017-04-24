Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник о деле Мартыненко: Политические элиты провалили тест

Понедельник, 24 апреля 2017, 15:07

Представители украинской политической элиты давили на следствие и судью во время заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу НФ Николаю Мартыненко.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Не первый раз слышу такую фразу "дело - это тест для НАБУ". Но не для НАБУ это тест, это - тест для нашей политической элиты, которая себя проявила, к сожалению, в этом заседании очень с неприглядном стороны. И, когда народные депутаты переходят на оскорбления прокурору, судье, осуществляется откровенное давление в ходе судебного заседания, то мне кажется, что наша элита тест пока не проходит", - сказал он.

"Если убрать эмоции, то в сухом остатке есть 5 подозреваемых. Их вина установлена собранными по делу доказательствами и это дело, надеюсь, в ближайшее время будет передано в суд", - добавил Сытник.

Он добавил, что "антикоррупционное бюро никогда первым не выходит в публичную плоскость по одному делу", а выходит отвечать на "голословные обвинения".

Как известно, 20 апреля экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, причинившее ущерб ГП "СхидГЗК" на 17, 28 млн долларов.

Председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что есть и третье уголовное дело против Мартыненко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Но Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров с "Народного фронта".

Читайте также: Радіоактивний. Як "Народний фронт" рятував нерядового спонсора Мартиненка

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СытникМартыненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
06:20
Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: