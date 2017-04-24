Сытник о деле Мартыненко: Политические элиты провалили тест

Представители украинской политической элиты давили на следствие и судью во время заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу НФ Николаю Мартыненко.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Не первый раз слышу такую фразу "дело - это тест для НАБУ". Но не для НАБУ это тест, это - тест для нашей политической элиты, которая себя проявила, к сожалению, в этом заседании очень с неприглядном стороны. И, когда народные депутаты переходят на оскорбления прокурору, судье, осуществляется откровенное давление в ходе судебного заседания, то мне кажется, что наша элита тест пока не проходит", - сказал он.

"Если убрать эмоции, то в сухом остатке есть 5 подозреваемых. Их вина установлена собранными по делу доказательствами и это дело, надеюсь, в ближайшее время будет передано в суд", - добавил Сытник.

Он добавил, что "антикоррупционное бюро никогда первым не выходит в публичную плоскость по одному делу", а выходит отвечать на "голословные обвинения".

Как известно, 20 апреля экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, причинившее ущерб ГП "СхидГЗК" на 17, 28 млн долларов.

Председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что есть и третье уголовное дело против Мартыненко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен. Но Соломенский райсуд Киева 22 апреля отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров с "Народного фронта".

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Украинская правда