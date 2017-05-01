В Одессе возле Куликова поля нашли рюкзак со взрывчаткой

В Одессе на Привокзальной площади, в районе Куликова поля полиция обнаружила рюкзак со взрывчаткой.

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Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, полицейские обнаружили рюкзак во время патрулирования территории города.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В рюкзаке были обнаружены гранаты "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", имитационный патрон, электродетонатор, запалы времен Второй мировой войны, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются.

В пресс-службе напомнили, что полиция Одессы работает в усиленном режиме. На улицах города работают более 2 тысяч правоохранителей.

Как уточнил в комментарии "Украинской правде" спикер Нацполиции Ярослав Тракало, черный рюкзак со взрывчаткой был обнаружен около 1 часа ночи на территории автостоянки.

Украинская правда