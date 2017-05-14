Появились фото дома в Авдеевке, где погибли 4 мирных жителей
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал фото дома в частном секторе Авдеевки, во дворе которого в субботу в результате обстрела погибли четверо мирных жителей.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
В то же время, пресс-центр штаба АТО распространил видео с последствиями обстрела.
Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.
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Украинская правда