На Куликово поле в Одессе пускают через металлодетекторы

В 7 утра Куликово поле в Одессе открыли для желающих почтить память погибших 2 мая 2014 года.

Как пишет "Думская", людей пускают со стороны Канатной улицы через рамки металлодетекторов.

На площади и по ее периметру патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии.

Фото "Думской"

Как передает "Интерфакс-Украина", в городе вывешены флаги с черными лентами, т.к. в соответствии с распоряжением Одесского городского головы №366 от 05 мая 2014г. этот день является днем траура.

Как сообщили агентству в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, в городе по состоянию на 8.00 спокойно.

В 11.00 на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской состоится акция проукраинских активистов по чествованию памяти павших во время марша "За Единую Украину" 2 мая 2014г.

В 14.00 на Куликовом поле состоится поминальная акция пророссийских активистов по жертвам пожара в Доме профсоюзов.

2 мая 2014г. во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Однако первыми жертвами столкновений были именно проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.