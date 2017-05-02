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Одесса: на Куликовом поле противники провоцируют друг друга речевками

Вторник, 2 мая 2017, 15:15
Одесса: на Куликовом поле противники провоцируют друг друга речевками

От 500 до 1 тысячи человек принимают участие в поминальной акции на Куликовом поле в Одессе во вторник.

 
Все фото "Громадського"

Как передает "Интерфакс-Украина", еще несколько сотен человек сконцентрировались в очередях перед металлодетекторами, через которые осуществляется вход на площадь.

Акция в целом проходит без происшествий, несмотря на то, что, кроме пророссийских активистов, на площади находится некоторое количество проукраинских активистов, а еще несколько десятков представителей правых организаций собрались за оцеплением правоохранителей рядом с Куликовым полем.

 

Идеологические противники периодически провоцируют друг друга речевками.

 

Как сообщает "Громадське", на мероприятии присутствуют тысячи правоохранителей, они не пропускают представителей одесского Автомайдана со спецсредствами на место проведения мероприятия. Их мобильные группы находятся неподалеку Куликова поля.

 

Темы: Одесса
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