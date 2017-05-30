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Суд арестовал квартиру, авто и два счета Мартыненко – СМИ

Вторник, 30 мая 2017, 12:29

Суд арестовал квартиру в Киеве бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко, его автомобиль и 2 счета в банке.

Об этом сообщают 30 мая "Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Ранее агентство информировало, что суд арестовал часть имущества экс-нардепа.

В свою очередь адвокат Мартыненко Игорь Черезов в комментарии "Украинской правде" 29 мая отмечал, что еще не видел соответствующего решения суда, однако убежден, что "ничего страшного не происходит".

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура намеревалась инициировать арест всего имущества Мартыненко.

Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017 року. По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн дол.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о взятии Мартыненко на поруки нардепами.

В САП отмечали, что экс-депутат мог бы заключить сделку со следствием о признании вины.

Темы: Мартыненко
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