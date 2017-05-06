В Москве оппозиция устроила согласованный митинг к годовщине "Болотной"

В Москве проходит митинг оппозиции "За Россию против произвола и репрессий" к 5-й годовщины событий на Болотной площади.

Как сообщает Дождь, в рамках акции будет организовано шествие от проспекта Академика Сахарова, ожидаемое количество участников - до 10 тысяч человек.

По данным РИА Новости, согласованный с местными властями митинг начался с получасовой задержкой, на акции присутствуют несколько сотен человек и много журналистов. В настоящее время об инцидентах и нарушениях общественного порядка не сообщается.

Вместе с тем по данным инициативы "Белый счетчик" по состоянию на 14:00 по московскому времени через рамки металлоискателей на территорию акции протеста в центре Москвы прошли 2,8 тысячи человек.

Как сообщил один из организаторов акции, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин, наряд полиции сорвал задник и транспарант со сцены, на которой должны выступать участники митинга оппозиции.

По словам Рыклина, это произошло "по указанию человека в штатском" - он приехал и, увидев задник сцены, сказал "это надо снять".

На заднике было написано "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Достаточно репрессий! Хватит терпеть Кадырова".

"Полицейский наряд залез, за секунду все содрали - задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано "Болотное дело - позор России", - сообщил Рыклин.

Фотографию "человека в штатском", который отдал распоряжение снять задник со сцены, Рыклин опубликовал у себя на странице в Facebook.