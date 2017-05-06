Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве оппозиция устроила согласованный митинг к годовщине "Болотной"

Суббота, 6 мая 2017, 14:52
В Москве оппозиция устроила согласованный митинг к годовщине Болотной

В Москве проходит митинг оппозиции "За Россию против произвола и репрессий" к 5-й годовщины событий на Болотной площади.

Как сообщает Дождь, в рамках акции будет организовано шествие от проспекта Академика Сахарова, ожидаемое количество участников - до 10 тысяч человек.

По данным РИА Новости, согласованный с местными властями митинг начался с получасовой задержкой, на акции присутствуют несколько сотен человек и много журналистов. В настоящее время об инцидентах и нарушениях общественного порядка не сообщается.

Вместе с тем по данным инициативы "Белый счетчик" по состоянию на 14:00 по московскому времени через рамки металлоискателей на территорию акции протеста в центре Москвы прошли 2,8 тысячи человек.

Как сообщил один из организаторов акции, главный редактор "Еженедельного журнала" Александр Рыклин, наряд полиции сорвал задник и транспарант со сцены, на которой должны выступать участники митинга оппозиции.

По словам Рыклина, это произошло "по указанию человека в штатском" - он приехал и, увидев задник сцены, сказал "это надо снять".

На заднике было написано "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Достаточно репрессий! Хватит терпеть Кадырова".

 

"Полицейский наряд залез, за секунду все содрали - задник, баннер, который висел спереди на самой сцене. Там было написано "Болотное дело - позор России", - сообщил Рыклин.

Фотографию "человека в штатском", который отдал распоряжение снять задник со сцены, Рыклин опубликовал у себя на странице в Facebook.

Темы: Росcиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Росcия
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: