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Охендовский и его зам получили за апрель почти по 100 тысяч

Суббота, 6 мая 2017, 16:42
Охендовский и его зам получили за апрель почти по 100 тысяч

Заработная плата председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского за апрель составила 97,2 тысяч гривен, а его заместителей Андрея Магеры - 95,3 тысяч гривен и Жанны Усенко-Черной - 49,2 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

"Размер начисленной заработной платы за апрель 2017 года председателя комиссии составляет 97 239,81 гривну", - сказано в нем.

Из этой суммы 51 385 гривен составила материальная помощь на оздоровление, а 2 525 гривен - помощь по временной нетрудоспособности. Еще 5 328 гривен составила зарплата Охендовского за время пребывания в отпуске, а 5 195 гривен - средняя зарплата за время пребывания в командировке.

Должностной оклад и надбавка за интенсивность труда председателя ЦИКа за апрель составили по 9 474 гривны (полный оклад председателя при отработке всех рабочих дней составляет 15 тысяч гривен), персональная надбавка - 9 218 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 695 гривен, а за работу в условиях режимных ограничений - 947 гривен.

Из 95 300 гривен зарплаты Магеры за апрель 48 219 гривен составила материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Должностной оклад и надбавка за интенсивность труда зампредседателя ЦИКа составили в апреле по 12 789 гривен (полный оклад при отработке всех рабочих дней - 13,5 тысяч гривен), персональная надбавка - 13 429 гривен, за выслугу лет - 6 395 гривен, а зарплата за время пребывания в отпуске - 1 678 гривен.

Усенко-Черной в апреле было начислено 49 152 гривны зарплаты: по 13,5 тысяч гривен составили должностной оклад и надбавка за интенсивность труда, 14 175 гривен - персональная надбавка, 6 750 гривен - надбавка за выслугу лет и 1 227 гривен - компенсация за работу в выходной день.

Охендовский задекларировал 608 тысяч гривен доходов за 2016 год, Магера - 580 тысяч гривен доходов, Усенко-Черная - 562 тысячи гривен доходов.

Темы: ЦИКОхендовский
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