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Кличко открыл обновленную Почтовую площадь и дал "рецепт" двойни

Суббота, 6 мая 2017, 17:55

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после реконструкции наземную пешеходную часть Почтовой площади, где также установлена скульптурная композиция, которая символизирует основателей столицы.

 
Все фото с сайта Кличко

Как сообщает пресс-служба КГГА, на верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, городской голова открыл скульптурную композицию авторства киевского художника Владимира Журавля. Это фигуры четверых детей - трех мальчиков и девочки, прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди - которые запускают бумажные кораблики по Днепру.

Дети играют корабликами на карте города. На карте обозначены интересующие туристов места: памятники, церкви, парки и тому подобное. По периметру можно прочитать на украинском и английском фрагмент из "Повести временных лет" Нестора-летописца об основании Киева.

 

Кличко отметил, что после открытия "детского" памятника в столице может появиться новая традиция для молодоженов, которые хотят ребенка конкретной пола: приехать на Почтовую и потереть фигурку мальчика или девочки.

"Если потереть одновременно двух мальчиков, то точно будет двойня", - пошутил мэр.

 

На Почтовой площади расширили прогулочную зону и обустроили кроме центрального проход из тротуарной части Владимирского спуска через новую смотровую площадку.

На площади уже работает фонтан, оборудованы клумбы и газоны, высажены молодые деревья.

К Почтовой площади Кличко спустился фуникулером. У верхнего выхода мэр осмотрел первый установленный в Киеве автоматический туалет. Он стилизован под старинную тумбу для афиш и не портит внешнего вида города. Воплощать проект помогают французские специалисты.

 

Внутри кабина полностью автоматизирована. После использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту. Стоимость услуги составляет 1 гривну, которая пойдет на оплату коммунальных услуг.

До конца года в столице планируют установить 10 таких кабин. На их установку город не будет тратить ни копейки, так как это инвестиционный проект, отметили в пресс-службе.

По словам представителя инвестора, затраты на установку компенсируют за счет размещения рекламы на туалете.

Темы: КиевВиталий Кличко
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