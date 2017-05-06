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Бойцам в зоне АТО предлагают провериться на ВИЧ

Суббота, 6 мая 2017, 22:50

Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр штаба АТО.

В результате сотрудничества медицинской службы Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины с Международной общественной организацией "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза", в районе проведения антитеррористической операции начато добровольное тестирование военнослужащих Вооруженных Сил Украины с целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции/СПИДа.

"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тысяч единиц иммунохроматических одноступенчатых тестов", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО Эдуард Хорошун.

По его словам, тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп. При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности.

Темы: АТОздоровье
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