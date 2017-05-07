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Порошенко советует украинцам быть "народными дипломатами" для гостей

Воскресенье, 7 мая 2017, 13:54

Президент Петр Порошенко желает украинцам почувствовать себя "народными дипломатами" в дни проведения Евровидения.

Об этом говорится в его обращении по случаю официального старта конкурса, размещенном на сайте президента.

"Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране", - отметил Порошенко.

Он также назвал глубоко символичным то, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму для Украины.

"Запомните эту дату - 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это - первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет", - подчеркнул президент.

Как известно, официальное открытие Евровидения-2017 состоится в Киеве в воскресенье.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоЕвровидение
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