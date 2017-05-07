В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона

Пресс-служба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона сообщила, на площади возле Лувра, где Макрон планирует встретиться со сторонниками после оглашения результатов выборов, провели эвакуацию из соображений безопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь кампании рассказала, что набережную Орсе в центре Парижа эвакуировали в воскресенье в качестве меры предосторожности. Она не уточнила характер угрозы, но говорит, что полиция приказала провести эвакуацию.

Макрон намеревался собрать своих сторонников в случае победы на президентских выборах перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Как известно, Лувр находится под усиленной охраной после нападения экстремиста на французских солдат возле музея во время президентской кампании.

Европейская правда