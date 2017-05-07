Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В КНДР задержали гражданина США за "акты против режима" - СМИ

Воскресенье, 7 мая 2017, 16:47

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о том, что в КНДР задержан гражданин США по подозрению в совершении актов против правящего режима республики.

Об этом 7 мая сообщает CNN со ссылкой на Государственную информационное агентство КНДР (KCNA).

Отмечается, что задержанный - Ким Хак-сонг, был задержан в субботу, других подробностей о его возможном преступлении не сообщается.

"Соответствующий орган сейчас проводит детальное расследование преступления", - сообщил KCNA.

Отмечено также, что Ким Хак-сонг - четвертый гражданин США, задержанный в КНДР.

В апреле сообщалось о Тони Ким (Ким Санг Дук), который был задержан за "враждебные действия" в отношении северокорейского режима.

Темы: КНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
КНДР
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: