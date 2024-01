Туск поздравил Францию с выбором свободы, а не "тирании фейковых новостей"

Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил поздравления кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона по итогам голосования во втором туре выборов.

Свое приветствие Туск разместил в микроблоге в Твиттере.

"Поздравляем французский народ, который сделал выбор в пользу свободы, равенства и братства в противовес тирании фальшивых новостей", - отметил он.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.