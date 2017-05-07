Туск поздравил Францию с выбором свободы, а не "тирании фейковых новостей"
Воскресенье, 7 мая 2017, 22:20
Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил поздравления кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона по итогам голосования во втором туре выборов.
Свое приветствие Туск разместил в микроблоге в Твиттере.
"Поздравляем французский народ, который сделал выбор в пользу свободы, равенства и братства в противовес тирании фальшивых новостей", - отметил он.
Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.— Donald Tusk (@eucopresident) May 7, 2017
Как известно, по данным экзит-полов на выборах президента Франции победу одержал лидер движения "Вперед!" Эмануэль Макрон.