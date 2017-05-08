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СБУ задержала банду торговцев оружием из зоны АТО

Понедельник, 8 мая 2017, 12:36

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали группу торговцев, которые продавали оружие и боеприпасы, вывезенные из районов антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, во время обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов, а именно - автомат Калашникова, три винтовки Мосина, два гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовку с маркировкой "ММГ ВМ", винтовку калибра 32 мм, два пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет "РМ-63 ЯАК".

Сообщается, что торговцы также хранили десять гранат к подствольному гранатомету "ВОГ-25", гранату РГД-5 и две "РГО", несколько тротиловых шашек, четыре сигнальные мины и почти 5 тысяч патронов различного калибра и тому подобное. По месту жительства одного из фигурантов правоохранители изъяли оборудование для изготовления боевых патронов.

Открыто уголовное производство по ст. 263-1 и ст. 263 Уголовного кодекса. Пятерым задержанным, в том числе организатору группировки, сообщено о подозрении в совершении преступления.

 
 
 
 

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОоружиеСБУпрокуратура
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