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"Северный поток-2" это политический проект, который угрожает Европе - Шидло

Вторник, 9 мая 2017, 05:13

Газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, который угрожает стабильности на европейском континенте.

Об этом заявила глава польского правительства Беата Шидло во время пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран Балтии и Польши в Таллине, сообщает Укринформ со ссылкой на агентство РАР.

"Северный поток-2" - это политический проект и Польша это решительно подчеркивает в ходе переговоров в ЕС. В Европе есть много стран, которые думают подобным образом: "Северный поток-2" является инвестицией, которая угрожает стабильности в Европе", - подчеркнула Шидло.

Она подчеркнула, что ключевую роль в этом вопросе должны сыграть Германия и Еврокомиссия.

"Польша апеллирует, чтобы Еврокомиссия заняла позицию и начала применять нормы европейского законодательства по этой инвестиции, чтобы правила, которым подлежат все в Европе, применялись также и по "Северному потоку-2", - подчеркнула председатель Совета министров РП.

Шидло подчеркнула, что совместно с главами правительств стран Балтии согласовано, что четыре страны "будут придерживаться позиции: "Северный поток-2" не является безопасной инвестицией для региона".

"Мы должны сделать все, чтобы Еврокомиссия выполнила свою задачу и просто применила нормы европейского законодательства (к "Северному потоку-2 "- ред.)", - подчеркнула Шидло.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшагазРосcия
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