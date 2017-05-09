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"Північний потік-2" є політичним проектом, який загрожує Європі - Шидло

Вівторок, 9 травня 2017, 05:13

Газопровід "Північний потік-2" є політичним проектом, який загрожує стабільності на європейському континенті.

Про це заявила глава польського уряду Беата Шидло під час прес-конференції за результатами зустрічі глав урядів країн Балтії і Польщі у Талліні, повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство РАР.

"Північний потік-2" - це політичний проект і Польща це рішуче підкреслює під час переговорів в ЄС. В Європі є багато країн, які думають схожим чином: "Північний потік-2" є інвестицією, яка загрожує стабільності в Європі",- підкреслила Шидло.

Вона наголосила, що ключову роль в цьому питанні мають відіграти Німеччина і Єврокомісія. 

"Польща апелює, щоб Єврокомісія зайняла позицію і розпочала застосовувати норми європейського законодавства щодо цієї інвестиції, аби правила, яким підлягають усі в Європі, застосовувалися також і щодо "Північного потоку-2",- підкреслила голова Ради міністрів РП.

Шидло наголосила, що спільно з главами урядів країн Балтії узгоджено, що чотири країни "дотримуватимуться позиції: "Північний потік-2" не є безпечною інвестицією для регіону".

"Ми повинні зробити усе, щоб Єврокомісія виконала своє завдання і просто застосувала норми європейського законодавства (до "Північого потоку-2" - ред.)",- підкреслила Шидло.

Теми: ПольщагазРосія
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