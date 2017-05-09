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В штабе сообщили об одном погибшем и 9 раненых в зоне АТО

Вторник, 9 мая 2017, 13:53

В зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате боевых действий погиб 1 украинский военный, 9 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков.

Об этом на брифинге 9 мая сообщил спикер Миноборны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Украинский военный погиб вблизи н.п. Славное в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Пять воинов получили ранения возле Павлополя, двое - в Авдеевки, по одному - в Каменке и Троицком", - сообщил Мотузяник.

По данным штаба, за прошедшие сутки боевики совершили 50 обстрелов, 23 из них - из тяжелого вооружения, в частности на Донецком направлении наиболее беспокойно было на Горловском периметре и под Авдеевкой, где боевики применили минометы и артиллерию калибра 122 мм.

На Мариупольском направлении в результате обстрела, совершенного боевиками из пулемета, в Марьинке была ранена мирная жительница. 

На Луганском направлении боевики провели два ночных обстрелов Новозвановки с применением артиллерии калибра 122 мм.

 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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