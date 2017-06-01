Mail.Ru закрывает свои офисы в Украине

Российская компания Mail.Ru, которая попала под санкции указа президента, закрывает свои подразделения в Украине.

Об этом сообщил в интервью российскому "Коммерсанту" генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев.

"Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас", - заявил Добродеев.

Кроме того, он подчеркнул, что украинским сотрудникам компании уже предложили работу в российских офисах.

"Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями", - отметил Добродеев.

Также, по его словам, украинские подразделения не приносили существенного вклада в прибыль компании, поэтому закрытие украинских офисов не ударит по карману Mail.Ru.

Как известно, 15 мая 2017 президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.