НАБУ требует объяснений, почему проблемы с SMS мешали выбирать СОК

Национальное антикоррупционное бюро хочет, чтобы провайдер объяснил, почему плохая мобильная связь мешала голосовать на выборах Совета общественного контроля.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

"НАБУ ожидает объяснения о причинах временной недоступности услуги отправки смс-сообщений от провайдера телекоммуникационных услуг. В день голосования избиратели периодически жаловались на неполучение или получение с опозданием смс-сообщений с кодом, нужным для аутентификации", - сказали в бюро и добавили, что эти проблемы удавалось оперативно устранять.

В НАБУ отметили, что информация, распространенная в некоторых СМИ о якобы блокировании голосования сайтом бюро, не соответствует действительности. Сайт работал в штатном режиме.

По информации антикоррупционеров, окончательные результаты выборов Совета общественного контроля при НАБУ будут обнародованы на официальном сайте бюро до 18:00 6 июня, в день, когда истекают полномочия действующего СОК.

"До этого времени независимый наблюдатель – ОО "Электронная демократия" – убедится в отсутствии нарушений и "накруток" при голосовании и сделает собственный вывод. Официальное подтверждение об отсутствии попыток постороннего вмешательства в процесс голосования должна предоставить и Госспецсвязь", - заявили в НАБУ.

Как сообщалось, 31 мая, с 9:00 до 21:00, проходило открытое рейтинговое интернет-голосование за лиц, которые изъявили желание работать в составе Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Украинская правда