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Канадский генерал-губернатор подписал Соглашение о ЗСТ с Украиной

Пятница, 2 июня 2017, 06:28

Генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговле с Украиной, согласованное ранее Палатой общин и Сенатом.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в facebook.

"С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более, чем символическое значение… И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина – Канада – ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей преданности либеральным ценностям и идеям", - говорится в сообщени президента.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал на своей странице в Твиттер, что "соглашение о свободной торговле Украина-Канада получило королевское согласие".

Как сообщалось, 18 мая Сенат Канады (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Напомним, 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой в начале апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаЗСТ
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