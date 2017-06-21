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Силовиков зовут в Раду отчитаться о деле Шеремета

Среда, 21 июня 2017, 16:23
Силовиков зовут в Раду отчитаться о деле Шеремета

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики обратится к спикеру Андрей Парубий, чтобы он пригласил в Верховную Раду руководство Нацполиции для отчета о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее предложение на заседании комитета объявила нардеп Ольга Червакова, сообщает Укринформ.

"Возможно, мы обратимся к руководству Нацполиции, чтобы они отчитались в парламенте о ходе расследования, ведь 20 июля будет годовщина убийства Шеремета и было бы логично, чтобы к первой годовщине руководство Нацполиции или МВД в парламенте отчиталось публично", - заявила она.

В ответ председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Виктория Сюмар сообщила, что комитет обратится к Парубию, чтобы он пригласил руководство Нацполиции для соответствующего отчета.

Кроме того, Червакова отметила, что руководство Нацполиции направило в адрес комитета справку о состоянии расследования уголовного производства об убийстве журналиста.

"По результатам просмотра и анализа документального фильма "Убийство Павла", представленного компанией "Следствие. инфо", проводятся дополнительные следственные действия, в том числе допрошен об обстоятельствах нахождения по месту жительства потерпевшего накануне совершения преступления бывшего сотрудника СБУ Устименко и проведен с ним следственный эксперимент, допрошен владелец автомобиля, на котором ездил в то время Устименко, также проводятся другие следственные действия", - процитировала Червакова справку Нацполиции.

Сегодня во время заседания комитета первым вопросом нардепы планировали заслушать правоохранителей о состоянии расследования убийства Шеремета.

Однако правоохранители не пришли на заседание.

Как известно, 17 мая Комитет первый рассмотрел вопрос о ходе расследования убийства Шеремета.

Во время него представитель СБУ Михаил Глуговский заявил, что бывший сотрудник Службы безопасности, который фигурирует в расследовании журналистов по делу об убийстве Павла Шеремета, Игорь Устименко служил в структурном подразделении СБУ "Альфа".

Устименко допросили 15 мая.

10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве Шеремета.

Позже Служба безопасности Украины показала указ об увольнении Игоря Устименко от 29 апреля 2014 года.

20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко был взорван машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Темы: Дело ШереметаВерховная Рада
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