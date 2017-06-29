Хроника 29 июня. Шовковский вошел в историю, а Тарута призвал к любви

Найцікавіше: 2003. Вибори у Мукачевому. Все тільки починається 2006. Шовковський – перший голкіпер на ЧС, що не пропустив жодного пенальті 2014. Губернатор Тарута закликає відповідати інформацією, а не зброєю

2003, неділя

У Мукачевому (Закарпаття) відбулися вибори міського голови після того, як переможець попередніх виборів Віктор Балога пішов у Верховну Раду. Головні претенденти цього разу: Василь Петьовка, двоюрідний брат Балоги, та Ернест Нусер, якого підтримує СДПУ(о).

Ці вибори стануть початком подій, які згодом приведуть до масштабної кризи. Їх переможцем оголосять Петьовку, але один із львівських судів відмінить результати голосування.

2004, вівторок

– "Наша Україна" і БЮТ узгодили всі спірні моменти у коаліції, яку мають створити для участі в президентських виборах.

Про те, що необхідно домовлятися, у тому числі і по кадрових питаннях, Юлія Тимошенко казала ще рік тому.

– Поїздки Віктора Ющенка по регіонах стикаються з неабияким опором з боку влади. Наприклад, у Кіровоградщині, щоб не дати місцевим працівникам зруйнувати сцену, нардепу Євгену Червоненку довелося лягти під бульдозер.

2005, середа

– "Або він доводить свої слова, або він приносить вибачення". Глава МВС Юрій Луценко коментує заяву керівника УБОЗу, що Рінат Ахметов – лідер організованого злочинного угруповання.

А прем'єр Юлія Тимошенко вважає недоцільним "розсаджувати по в'язницях" багатіїв, що сформували статки при колишній владі. На її думку, бізнесменам треба дати шанс укласти мирові публічні угоди і вести легальне чесне життя.

– Україна стане членом НАТО у 2008 році, розраховує міністр оборони Анатолій Гриценко, – якщо до цього часу країна зможе похвалитися економічними та внутрішньополітичними успіхами.

2006, четвер

– Коаліціада – 2006. Лідер Соцпартії Олександр Мороз заявив, що "Наша Україна" повинна відмовитися від кандидатури Петра Порошенка на посаду спікера. У "Нашій Україні" відповіли, що це може означати вихід СПУ з коаліції.

Тим часом Партія регіонів, що блокує трибуну парламенту, готова розблокувати її, якщо спікера будуть обирати шляхом таємного голосування бюлетенями.

– Воротар збірної України Олександр Шовковський став першим голкіпером, який на Чемпіонаті світу з футболу не пропустив жодного пенальті в серії післяматчевих 11-метрових ударів.

Збірна України попала в чвертьфінал ЧС після матчу зі Швейцарією завдяки післяматчевим пенальті: українські футболісти забили три м’ячі, а швейцарські – жодного.

2007, п’ятниця

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко вважає, що разом із достроковими парламентськими виборами необхідно провести референдум. На ньому слід запитати у людей, яку форму правління вони хочуть мати – президентську чи парламентську. По результатах референдуму можна вносити зміни в Конституцію.

2008, неділя

Росія буде піднімати ціну на газ для України, але робитиме це поступово. За словами Тимошенко, про це вона домовилася з прем’єром Росії Володимиром Путіним.

2009, понеділок

Європейський Союз готовий надати Україні кредит для вирішення проблеми постачання газу в зимовий період. Але взамін він вимагає проведення структурних реформ в газовій сфері, які мають покращити прозорість галузі.

2010, вівторок

Плювок Нацрадою. Парламент обрав 4-х членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення: Євгена Баранова, Оксану Єлманову, Ірину Опілат і Миколу Фартушного. Це рішення – плювок в обличчя громадських організацій, - заявила депутат від НУНС Ірина Геращенко. Інший "нунсівець" Юрій Стець підкреслив, що тепер 5 із 7 членів Нацради лобіюватимуть інтереси медіа-групи Валерія Хорошковського.

2011, середа

– Маріупольський меткомбінат імені Ілліча увійшов до складу "Метінвесту", який входить в СКМ Ріната Ахметова. Володимиру Бойко, що керував комбінатом з 90-го року, дістанеться 5% акцій "Метінвесту".

– Редакція донецького сайту "Остров" повідомила про спробу міліції незаконно отримати доступ до інформації на серверах сайту. В "Острові" пов’язують це з позовом проти видання з боку депутата Юрія Іванющенка.

– Збірна України з футболу опустилася з 35 на 42 місце у рейтингу ФІФА.

2012, п’ятниця

Україна виглядає так, ніби їй не вистачає лише одного поважного випадку, щоб повністю розвалитися, вважає британська "Daily Telegraph". Видання аналізує проведення Євро-2012 в Польщі та Україні.

2013, субота

Громадянин із судимістю не повинен мати право балотуватися в президенти, вважають в УДАРі. "Як це, судима людина може бути на вищому посту? А звідки керувати, з в'язниці?" – сказав нардеп Валерій Карпунцов.

До цього позафракційний Сергій Міщенко вніс законопроект, в якому засуджені громадяни мали право балотуватися на пост глави держави. "Юлія Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" була висунута єдиним кандидатом. Я думаю, вона може бути обраною навіть з в'язниці", - пояснив Міщенко.

2014, неділя

– П’ять українських військових загинули та ще 17 отримали поранення на Сході за минулу добу. Таких втрат Україна зазнала незважаючи на оголошене тимчасове перемир'я.

На Майдані зібралося п’яте народне Віче, учасники якого звернулися до президента України з вимогою припинити перемир'я та усунути від переговорів Віктора Медведчука і Нестора Шуфріча.

А глава Донецької ОДА Сергій Тарута висловив думку, що проблему на Сході треба вирішувати не зброєю, а інформацією, переговорами і не вбивати навіть у відповідь. "Проявляючи більше любові, а не ненависті. Творячи Україну в головах, а не руйнуючи інфраструктуру й житла", - сказав Тарута.

– Гендиректор групи каналів "1+1", що належить Ігорю Коломойському, Олександр Ткаченко розповів про свою бесіду з Коломойським. "Я не просто за назначение [Виктора] Медведчука губернатором Донецкой и Луганской областей – я агрессивно сейчас за это выступаю", - нібито сказав Коломойський.

2015, понеділок

До 2020 року український флот поповниться на 30 одиниць, впевнений командувач ВМС ЗС України Сергій Гайдук. Йдеться про бойові кораблі і судна забезпечення.

2016, середа

– В АТО загинув відомий український оперний співак Василь Сліпак – він служив у ДУК "Правий сектор". До початку російської агресії Сліпак будував кар’єру у Європі, був солістом Паризької національної опери.

– Регламентний комітет парламенту схвалив подання генпрокурора щодо притягнення до відповідальності депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка. Його звинувачують у контролі газових схем, через які держава зазнала збитків на рівні 3 млрд гривень.

– У Харкові затримали екс-нардепа від КПУ Аллу Александровську. Як повідомили в СБУ, Александровська намагалася підкупити депутатів місцевих рад на підтримку змін до Конституції щодо федералізації.

Рустем Халілов, для УП